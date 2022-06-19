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Muğla'da trafik polisleri YKS'ye geç kalan 5 adayı sınava yetiştirdi

19.06.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da trafik polisleri YKS'ye geç kalan 5 adayı sınava yetiştirdi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna geç kalan ve belgesini yanına almayı unutan adayların yardımına polis yetişti.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, kentte YKS'ye geç kalan, kimlik ve giriş belgesini unutan veya kaybeden adaylar için seferber oldu.

Trafik polisleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım isteyen adaylardan bazılarını en yakın nüfus müdürlüğüne götürerek geçici kimlik belgesi, bazılarına ise kaybettikleri sınav giriş belgesinin çıktısını aldı.

Sınava yetişemeyecek durumdaki 5 adayı okullarına ulaştıran motorize trafik polisleri, okul çevrelerinde korna çalınması gibi durumlara da müdahale etti.

Adaylar, kendilerini sınav merkezlerine yetiştiren polislere teşekkür etti.

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