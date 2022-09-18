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Muğla'da uçuruma devrilen traktörün sürücüsü öldü

18.09.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da uçuruma devrilen traktörün sürücüsü öldü

Muğla'nın Dalaman ilçesinde uçuruma devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Durali Demirkol'un (73) kullandığı 48 YA 638 plakalı traktör, Elcik Mahallesi Armutluk mevkisinde yaklaşık 10 metrelik uçuruma devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Demirkol'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

İncelemelerin ardından cenaze, Dalaman Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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Muğla Dalaman traktör uçurum

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