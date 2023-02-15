Muğla'da üretilen 10 bin uyku tulumu deprem bölgelerine gönderilecek

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Muğla Olgunlaşma Enstitüsü ile Muğla genelindeki halk eğitimi merkezlerinde çalışan öğretmen, usta öğreticiler, kursiyer ve gönüllüler afetzedelerin acil ihtiyaçlarını gidermek için seferber oldu.

Muğla Valiliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uyku tulumu için gerekli kumaş ve malzemeler tedarik edilerek Olgunlaşma Enstitüsü ve Halk Eğitimi Merkezlerine ulaştırıldı. Atölyelerde dikimine başlanan 10 bin uyku tulumu, deprem bölgelerine gönderilecek.

Fethiye ilçesinde gönüllü olarak üretime katılan Özlem Dursun, AA muhabirine, depremzedeler için gönüllüler olarak destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

Kahramanmaraş'taki depremde akrabalarının da göçük altında kaldığını anlatan Dursun, "Yakınlarımızdan 3 kişiyi depremde kaybettik, damadımız kurtuldu. Sadece yakınlarım için değil herkes için üzgünüz. Allah yardımcıları olsun. Sonuna kadar yardıma hazırız." dedi.

Gönüllü Hilal Kula, hep birlikte acıları dindirmek için mücadele ettiklerini, üretilen ürünlerin kış şartlarında depremzedeleri biraz ısıtmasının kendilerini mutlu edeceğini kaydetti.

Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Atmaca da üretim yapılan atölyeyi ziyaret ederek çalışanlara teşekkür etti.

