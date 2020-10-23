YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

MUĞLA HABERLERİ  | 23.10.2020 10:20 | Son Güncelleme

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Muğla'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu sattığı tespit edilenlere yönelik çalışma başlatıldı.

Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, Y.D. ve D.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim
Evi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yokEvi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yok
En Çok Okunan Yerel Haberler
Edirne'de testi pozitif çıkan muhtarın köyünde bazı alanlar 14 gün süreyle kapatıldı
Edirne'de testi pozitif çıkan muhtarın köyünde bazı alanlar 14 gün süreyle kapatıldı
Yüksekova’da 6 bin 500 bağ ot yandı
Yüksekova’da 6 bin 500 bağ ot yandı
Mersin'de 283 litre sahte içki ele geçirildi
Mersin'de 283 litre sahte içki ele geçirildi
Azerin ve Kıraç Gölbaşı’nda 29 Ekim coşkusu yaşatacak
Azerin ve Kıraç Gölbaşı’nda 29 Ekim coşkusu yaşatacak
Kapalı Spor Salonu devredildi
Kapalı Spor Salonu devredildi
Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan eğlence mekanındaki 75 kişiye ceza kesildi
Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan eğlence mekanındaki 75 kişiye ceza kesildi

Muğla Namaz Vakitleri 23 Ekim Cuma

İmsak
05:55
Sabah
07:15
Öğle
12:56
İkindi
15:58
Akşam
18:27
Yatsı
19:42

Muğla Nöbetçi Eczaneler23 Ekim Cuma

Kaşıkara Eczanesi
Merkez
Odabaşı Eczanesi
Merkez
Atlas Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Gözde Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Marina Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Marmaris ‘Kısa Mola’ merkezi hizmete açılıyor
Marmaris ‘Kısa Mola’ merkezi hizmete açılıyor
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Genç Oyuncu Hayatını Kaybetti
Genç Oyuncu Hayatını Kaybetti
Bodrum'da Nefes Kesen Tatbikat
Bodrum'da Nefes Kesen Tatbikat
Ak Parti Dalaman İlçe İstişare Toplantısı
Ak Parti Dalaman İlçe İstişare Toplantısı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.