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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

10.12.2021 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Bahçelievler Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda R.D, D.Y, M.T, T.I, S.Ö, M.Ö. ve Ş.A. gözaltına alındı.

Zanlıların odalarında ve üst aramalarında uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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