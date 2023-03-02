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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 zanlı tutuklandı

02.03.2023 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla ve ilçelerinde yapılan operasyonlarda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satanlara yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 zanlı yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, 3 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 11 fişek, 26 bin 150 lira, 100 dolar ve 200 avro ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Soruşturma kapsamında 99 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak", "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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