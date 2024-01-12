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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

12.01.2024 08:15 | Son Güncelleme:
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Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, üniversite öğrencilerinin bulunduğu Kötekli Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda S.Z. ile B.B gözaltına alındı.

Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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polis Muğla uyuşturucu kötekli narkotik

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