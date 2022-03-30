Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, çeşitli kimyasal içerikli uyuşturucuları piyasaya sürdükleri tespit edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda eroin, metamfetamin, skunk ve esrar ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk zanlılardan 3'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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