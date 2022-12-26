Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satanlara yönelik çalışma kapsamında belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, 2 hassas terazi, 2 tabanca ve suçtan kazanıldığı değerlendirilen 19 bin 85 lira, 385 avro, 300 dolar, 140 pound, 300 kron, 300 Sırp dinarı, 200 manat ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Soruşturma kapsamında 34 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

