YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

26.12.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satanlara yönelik çalışma kapsamında belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, 2 hassas terazi, 2 tabanca ve suçtan kazanıldığı değerlendirilen 19 bin 85 lira, 385 avro, 300 dolar, 140 pound, 300 kron, 300 Sırp dinarı, 200 manat ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Soruşturma kapsamında 34 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Minibüs yoldan çıkarak iş yeri duvarına çarptı: 6 yaralıMinibüs yoldan çıkarak iş yeri duvarına çarptı: 6 yaralı
BOZTRAM çok yakında Bozüyüklülerle buluşuyorBOZTRAM çok yakında Bozüyüklülerle buluşuyor
Manavgat'ta çaya düşen aracın sürücüsü hayatını kaybettiManavgat'ta çaya düşen aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
polis Muğla uyuşturucu operasyon

Muğla Namaz Vakitleri 26 Aralık Pazartesi

İmsak
06:45
Sabah
08:12
Öğle
13:12
İkindi
15:41
Akşam
18:02
Yatsı
19:23
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Kaliteli, konforlu, dayanıklı! 2022'nin en gözde erkek ayakkabı modellerine bakmadan geçmeyin

Kaliteli, konforlu, dayanıklı! 2022'nin en gözde erkek ayakkabı modellerine bakmadan geçmeyin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.