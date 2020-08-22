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Muğla’da uyuşturucu tacirlerinden 8’i tutuklandı

MUĞLA HABERLERİ  | 22.08.2020 13:17 | Son Güncelleme

Muğla Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bağlı Grup Amirliklerince Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçelerinde düzenlenen 52 ayrı olayda 8 kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, turizm sezonunda yerli ve yabancı turistleri zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirlerine yönelik Norkatik ekipleri tarafından çok sayıda operasyon gerçekleştirildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bağlı Grup Amirliklerince Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçelerinde düzenlenen 52 ayrı olayda 8 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, turizm sezonunda yerli ve yabancı turistleri zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirlerine yönelik Norkatik ekipleri tarafından çok sayıda operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 496,7 gram esrar, 112.25 gram Metamfetamin, 15 kök kenevir, 31,3 gram Kokain, 35,6 gram eroin,
344 adet Ectasty hap, 12 adet sentetik ecza,2 adet LSD, 325.24 gram Skunk, 2 adet hassas terazi, kuru sıkı tabanca, 3 ruhsatsız tabahca, pompalı tüfek ve bu suçlardan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 225 lira para ele geçirildi.
Yakalanan şüphelilerden 8’i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Mine Eczanesi
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Bodrum
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Gökçe Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
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