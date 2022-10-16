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Muğla'da uyuşturucuyla yakalanan motosiklet sürücüsü tutuklandı

16.10.2022 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da uyuşturucuyla yakalanan motosiklet sürücüsü tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 635 gram uyuşturucuyla yakalanan motosiklet sürücüsü tutuklandı.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir kişinin uyuşturucu madde sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı belirlenen motosiklet, seyir halinde görülünce durdurulmaya çalışıldı.

Ekiplerin "dur" ihtarına rağmen kaçan motosikletli kovalamacada dengesini kaybederek refüje çarptı.

Motosiklette yapılan aramada 12 parça 635 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ayrıca zanlıya, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun" kapsamında adli işlem, ehliyetsizlikten ve tehlikeli araç sürmekten idari işlem yapıldığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Marmaris uyuşturucu

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