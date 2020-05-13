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Muğla'da valilik bahçesi çocuklarla şenlendi

MUĞLA HABERLERİ  | 13.05.2020 19:12 | Son Güncelleme

Muğla'da valilik bahçesi çocuklarla şenlendi

Muğla Valisi Esengül Civelek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzun bir aradan sonra sokağa çıkan çocuklara valilik bahçesini açarak, hediyeler verdi.

Valilik, çocukların keyifli vakit geçirmeleri için valiliğin bahçesini çocuklara açarak, üzerinde "evde kal, sağlıkla kal" yazan balonlar ile trafik eğitimi ve çeşitli hediyeler dağıttı.

Vali Civelek, çocuklara evde kaldıkları için teşekkür ederek, dışarıda oldukları süre boyunca gönüllerince eğlenmeleri, sosyal mesafeye uymaları ve maske kullanmaları tavsiyesinde bulundu.

Civelek, yaklaşık 2 ay sonra sokağa adım atan çocukları mutlu etmek amacıyla valilik bahçesinin kapılarını çocuklara açtıklarını söyledi.

Valilik bahçesinde çocuklar için günün anısına "Kovid-19'a karşı Evde Kalıyorum Sağlıkla Kalıyorum" sloganı yazan fotoğraf stantları hazırladıklarını belirten Civelek, "Çocuklarımızın evde çok sıkıldıklarının farkındayız. Alınan tüm tedbirler onların sağlığı için." dedi.

Çocuklar da kısıtlamanın başladığı ilk günden itibaren hiç dışarı çıkmadıklarını, valilik bahçesinde çok güzel vakit geçirdiklerini ifade etti.

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