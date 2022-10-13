Muğla'da yamaç paraşütüyle kayalıklara düşen turist yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle kayalıklara düşen İngiliz turist yaralandı.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1800 metre yükseklikteki pistinden yamaç paraşütüyle atlayan Angus George Beaton (27), kısa süre sonra kayalıklara düştü.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler tarafından sedyeye alınan Beaton, ambulansa ulaştırıldı.

Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Beaton, ilçedeki özel bir hastanede tedaviye alındı.



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