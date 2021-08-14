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Muğla'da yangından etkilenen bölgelerde çalışmalar devam ediyor

14.08.2021 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da yangından etkilenen bölgelerde çalışmalar devam ediyor

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Yatağan ilçesinde ormanlık alanda 6 Ağustos'ta çıkan orman yangınının ardından bölgede yürütülen çalışmaları inceledi.

Haciveliler Mahallesi'nde yangından etkilenen ormanlık alanların rehabilitasyonu konusunda yetkililerden bilgi alan ve vatandaşlarla bir araya gelen Tavlı, bölgenin tekrar yeşermesi amacıyla çalışmaların hemen başlatıldığını ve titizlikle sürdürüldüğünü, bölgede yerleşim yerlerinin yangından etkilenmediğini belirtti.

Tavlı, devletin tüm kurumlarının ve imkanlarının yangının söndürülmesi amacıyla seferber edildiğini, mağduriyetlerin hızlı bir şekilde giderilmeye başlandığını söyledi.

İncelemeleri sırasında Tavlı'ya Yatağan Kaymakamı Onur Kökçü, Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz ve Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri eşlik etti.

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