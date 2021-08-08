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Muğla'da yaralanan ve başına dikiş atılan Sadık Emre, yangınla mücadelesine devam ediyor

08.08.2021 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emre'nin videosunu sosyal medya hesabından paylaşan AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin: - "Sadık Emre, yaralandı, başına 5 dikiş atıldı, ancak hala alevlerle savaşıyor, yeşil vatanı müdafaa ediyor. Kardeşimiz, son ateş sönene kadar mücadeleye devam diyor. İyi ki varsınız"

DENİZLİ (AA) - AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli'den yangın söndürme çalışmalarına katılmak için gittiği Muğla'da yaralanan ve başına 5 dikiş atıldıktan sonra söndürme çalışmalarına devam eden Sadık Emre'yi tebrik etti.

Milletvekili Tin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangın savaşçılarının alevleri durdurmak için Denizli'den Antalya ve Muğla'ya koştuklarını belirtti.

Paylaşımında, basınçlı borunun patlaması sonucu yaralan Sadık Emre'nin açıklamalarının yer aldığı videoya yer veren Tin, "Sadık Emre, yaralandı, başına 5 dikiş atıldı, ancak hala alevlerle savaşıyor, yeşil vatanı müdafaa ediyor. Kardeşimiz, son ateş sönene kadar mücadeleye devam diyor. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.

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