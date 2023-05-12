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Muğla'da yaşayan ABD'li sanatçı Della Miles'ten arkadaşlarına "Türkiye'ye gelin" çağrısı

12.05.2023 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li sanatçı Della Miles, yerleşik yaşam sürdüğü Türkiye'de yaşamaktan çok keyif aldığını, bu keyfi diğer arkadaşlarına da tavsiye ettiğini söyledi.

Dünyanın en iyi soul rock müziği yorumcularından biri olarak gösterilen, Müslüman olmasının ardından Muğla'nın Köyceğiz ilçesine yerleşen ABD'li sanatçı Della Miles, Bodrum ilçesindeki bir otelde sahne aldı.

Michael Jackson ve Whitney Houston başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yaparak tanınan Miles, AA muhabirine, salgın öncesinde gidip geldiği Türkiye'de salgından sonra yerleşik yaşamaya başlama kararı aldığını söyledi.

Türkiye'nin çok güzel huzurlu ve rahat bir ülke olduğunu anlatan Miles, çeşitli bölgelerinde sahne aldığını, yaz sezonunda Türkiye'de çalışmalarının çok yoğun geçtiğini dile getirdi.

Kışın da Avrupa'da çok yoğun olduğunu belirten Miles, "Türkiye, yurt dışında medya yüzünden pek hoş tanıtılmıyor. Maalesef benim arkadaşlarım da Türkiye'yi medyadan tanıyorlar. Türkiye'ye gelin, burayı tanıyınca çok seveceksiniz." diyerek çağrıda bulundu.

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Muğla Bodrum della miles

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