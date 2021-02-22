Muğla'da yaşayan yerleşik yabancılar Kovid-19 aşısının ilk dozunu oldu

E-nabız uygulaması ile randevu aldığını belirten Jonker, "SMS yoluyla da aşı bilgilerim geldi. Bugün Aile Sağlığı Merkezine gelerek aşımı oldum. 65 yaş üzeri olduğumuz için sokağa çıkma kısıtlaması var. Türkiye pandemi sürecini çok iyi yönetti. Bu organizasyon çok iyi. Biz de Türk vatandaşları gibi randevu alarak aşı olduk. Yetkililerin E-nabız üzerinden İngilizce yapılan bilgilendirmeleri ve sosyal medyadaki bilgilendirmeleri çok iyi oldu." ifadelerini kullandı.

Maria Jonker, AA muhabirine, her şeyin çok güzel bir şekilde organize edildiğini söyledi.

Aşı olanlar ayrıca ikinci doz aşı uygulaması için de bilgilendirildi.

Jacobus Jonker ise ilk doz aşı için randevu aldığına işaret ederek, “Randevumu aldım ancak sağlık raporumu kontrol eden doktorlar arı alerjim olduğu için aşımın hastane ortamında yapılması gerektiğini söylediler. Biz alerjinin aşı için önemi bir problem olmadığını düşünüyorduk. İyi ki sağlık raporumuzu kontrol ediyorlar. Aşımı hastanede yaptıracağım. Organizasyon için teşekkür ederim." diye konuştu.

Jonker çifti kendilerine yardımcı olan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

