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Muğla'da yelkenli teknedeki 75 sığınmacı karaya çıkarıldı

MUĞLA HABERLERİ  | 15.06.2020 21:37 | Son Güncelleme

Bodrum'da yakalanan sığınmacıları yasa dışı yollarla yurt dışına götürmeye çalıştığı öne sürülen iki şüpheli gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan yelkenli teknede 75 sığınmacı yakalandı.

Devriye görevi yapan Sahil Güvenlik botu, Kardak kayalıkları yakınlarında içerisinde sığınmacıların olduğu yelkenli tekneyi durdurdu.

Limana getirilen tekneden karaya çıkarılan 75 sığınmacının, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Teknede bulunan ve sığınmacıları yasa dışı yollarla yurt dışına götürmeye çalıştığı öne sürülen 2 zanlı ise gözaltına alındı.

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