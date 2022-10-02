Muğla’da yengesini av tüfeğiyle öldüren kişi intihar etti

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yengesini av tüfeğiyle öldüren kişi intihar etti.

Boğalar Mahallesi'nde H.T. (29) ile aralarında husumet olduğu öne sürülen akrabaları arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.T. evden getirdiği av tüfeğiyle akrabalarına ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği H.T'nin amcasının eşi Döne T. (60) ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Döne T. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan H.T'nin ise evinin yaklaşık 1 kilometre uzağında aynı tüfekle intihar ettiği belirlendi.



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