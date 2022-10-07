Muğla'da yıldırım kaynaklı orman yangını söndürüldü

Muğla'nın Dalaman ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Taşbaşı mevkisinde ormanda yıldırım düşmesinden kaynaklanan yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.

Yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle söndürüldü.



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