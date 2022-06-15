YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Muğla'da yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

15.06.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Muğla'nın Ula ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sedat Dereli'nin kullandığı 63 ABK 210 plakalı tır, Muğla-Antalya kara yolu Örnekköy kavşağında Birgül Öztürk yönetimindeki 48 EB 018 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı.

Kazada, otobüsün sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Sevgi Tütüncü ve Turgut Yaşar yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bodrum'da hanutçuluk yapılan işletmeler mühürlendiBodrum'da hanutçuluk yapılan işletmeler mühürlendi
GÜNCELLEME- Beşiktaş'taki uygunsuz görüntülerle ilgili iki kişi adli kontrolle serbest kaldıGÜNCELLEME- Beşiktaş'taki uygunsuz görüntülerle ilgili iki kişi adli kontrolle serbest kaldı
GÜNCELLEME - Antalya'daki kavgada bıçaklanan kişi öldüGÜNCELLEME - Antalya'daki kavgada bıçaklanan kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
Muğla

Muğla Namaz Vakitleri 15 Haziran Çarşamba

İmsak
03:53
Sabah
05:39
Öğle
13:12
İkindi
17:04
Akşam
20:35
Yatsı
22:13
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sevgilisini arabayla ezmek istedi! Olmadı tekme tokat dövdü

Sevgilisini arabayla ezmek istedi! Olmadı tekme tokat dövdü

Squid Game gerçek oluyor! Başvurular başladı

Squid Game gerçek oluyor! Başvurular başladı

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Bluzunu kaldırdığı tatil paylaşımı olay oldu! “Sonunu bekleyin”

Bluzunu kaldırdığı tatil paylaşımı olay oldu! “Sonunu bekleyin”

İzleyen şaştı kaldı! Market olanlar karşısında açıklama yaptı

İzleyen şaştı kaldı! Market olanlar karşısında açıklama yaptı

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.