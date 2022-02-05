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Muğla'da yüksekten düşen kişi ağır yaralandı

05.02.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da yüksekten düşen kişi ağır yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yüksekten düşen kişi ağır yaralandı.

Hasan Özcan (48), Konacık Sanayi Sitesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde yaklaşık 10 metre yükseklikteki istinat duvarından düştü.

Sesleri duyan sanayi esnafının ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibi ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıyı ambulansla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırdı.

Başı ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle ağır yaralanan Özcan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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