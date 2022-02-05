Muğla'da yüksekten düşen kişi ağır yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yüksekten düşen kişi ağır yaralandı.

Hasan Özcan (48), Konacık Sanayi Sitesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde yaklaşık 10 metre yükseklikteki istinat duvarından düştü.

Sesleri duyan sanayi esnafının ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibi ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıyı ambulansla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırdı.

Başı ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle ağır yaralanan Özcan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz