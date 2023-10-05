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Muğla'da yurt dışına kaçmaya çalışan 11'i FETÖ üyesi 14 şüpheli yakalandı

05.10.2023 07:17 | Son Güncelleme:
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde FETÖ üyesi olduğu öne sürülen 11 kişinin de aralarında bulunduğu 14 kişi, deniz yoluyla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Muğla'da yurt dışına kaçmaya çalışan 11'i FETÖ üyesi 14 şüpheli yakalandı

Sahil Güvenlik ve İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu terör örgütünün üyesi olmak suçundan haklarında açılan davalar devam eden şüphelilerin ABD bayraklı motoryat ile Bozburun'dan denize açıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Sahil Güvenlik ekiplerince Bozukkale açıklarında durdurulan teknedeki aramada 14 kişi yakalandı.

Bu kişilerden 11'inin FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle mesleklerinden ihraç edilip haklarında yurt dışına çıkış yasağı konulduğu belirlendi.

Aralarında meslekten ihraç edilen emniyet müdürü, profesör ve uzman tabiplerin de olduğu bu kişiler sahil güvenlik ekiplerince limana getirilip polise teslim edildi.

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Muğla Marmaris Yunanistan sahil güvenlik

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