Muğla'da yurt dışına kaçmaya çalışan 4'ü firari 8 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı

Muğla'da düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyelerinin yurt dışına illegal yollardan çıkışlarını engellemek amacıyla çalışma başlattı.

Bir grubun yurt dışına kaçmaya çalıştığını tespit eden ekipler, harekete geçti.

Göcek Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, 4'ü firari olarak aranan, aralarında kadınlarında olduğu 8 şüpheli, deniz yoluyla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

Operasyonda, 2 organizatör gözaltına alındı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz