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Muğla'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

11.07.2022 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Milas ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Baharlı Sanayi Sitesi üzerindeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangına Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti.

Söndürülen yangına yol kenarına atılan sigara izmaritinin sebep olduğu öğrenildi.

Yangında bölgedeki zeytin ağaçları zarar gördü.

Muğla'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

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yangın Muğla zeytinlik

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