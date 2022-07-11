Muğla'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Milas ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Baharlı Sanayi Sitesi üzerindeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangına Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti.

Söndürülen yangına yol kenarına atılan sigara izmaritinin sebep olduğu öğrenildi.

Yangında bölgedeki zeytin ağaçları zarar gördü.

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