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Muğla'da zeytinlik ve makilik yangını

MUĞLA HABERLERİ  | 05.09.2020 15:41 | Son Güncelleme

Kontrol altına alınan yangında 1 hektar alan zarar gördü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 1 hektar zeytinlik ve makilik alan zarar gördü.

Turnalı Mahallesi'nde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, makilik alana sıçradı.

Yangına, Muğla Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazöz ve çok sayıda orman işçisi ile İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar müdahale etti.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında, 1 hektar zeytinlik ve makilik alan zarar gördü.

Ekipler bölgede soğutma çalışmalarına başlarken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.

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Keskin Eczanesi
Bodrum
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Bodrum
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