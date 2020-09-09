YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla’daki ören yeri ve müzeleri 983 bin kişi ziyaret etti

Muğla’daki ören yeri ve müzeleri 983 bin kişi ziyaret etti

MUĞLA HABERLERİ  | 09.09.2020 14:38 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 Kültürel Miras İstatistiklerini yayımladı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 Kültürel Miras İstatistiklerini yayımladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Muğla’da Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 9 müze 16 ören yeri var.
Muğla’da 2019 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 9 müze ve 16 ören yerini 696 bin 679’u ücretli, 286 bin 245’i ücretsiz olmak üzere toplam 982 bin 924 kişi ziyaret etti. Muğla’da toplam 26 bin 620 adet müze kart satıldı. Muğla’da Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 9 müzede toplam 87 bin 911 eser bulunuyor.
Muğla ilinde 3 tane özel müze var
Muğla genelinde 3 özel müze bulunurken, özel müzelerde toplam 548 eser bulunurken, bu müzeleri toplam 17 bin 335 kişi ziyaret etmiştir.
Muğla’da müzelerin sorumluluğunda tek yapıdan oluşan 4 bin 585 adet taşınmaz kültür varlığının yanı sıra 927 adet sit alanı bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek
Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylarKan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Başkan Güler yine uyardı; maske, mesafe ve temizlik...
Başkan Güler yine uyardı; maske, mesafe ve temizlik...
Kayserispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları
Kayserispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları
Karayolunda yanan araç ormanı da yaktı
Karayolunda yanan araç ormanı da yaktı
Başkan Atabay, suç duyurusunda bulundu
Başkan Atabay, suç duyurusunda bulundu
BB Erzurumspor Armando Sadiku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
BB Erzurumspor Armando Sadiku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Başkan Umutlu, Edremit’in 98’nci Kurtuluş Yıl dönümünü kutladı
Başkan Umutlu, Edremit’in 98’nci Kurtuluş Yıl dönümünü kutladı

Muğla Namaz Vakitleri 9 Eylül Çarşamba

İmsak
05:15
Sabah
06:37
Öğle
13:09
İkindi
16:43
Akşam
19:31
Yatsı
20:48

Muğla Nöbetçi Eczaneler 9 Eylül Çarşamba

Akkor Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Akdeniz Eczanesi
Bodrum
Amiral Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Farilya Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Bodrum’da 30 Ağustos coşkuyla kutlandı
Bodrum’da 30 Ağustos coşkuyla kutlandı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
İsviçre’nin Modern Seyyahı Muğla’da
İsviçre’nin Modern Seyyahı Muğla’da
Fransız kaptana travesti dayağı
Fransız kaptana travesti dayağı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.