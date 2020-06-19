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Muğla'daki organize suç şebekesine yönelik operasyon

MUĞLA HABERLERİ  | 19.06.2020 16:25 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 15 şüpheli serbest bırakıldı

Muğla'da, organize suç şebekesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin dün düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 15 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 15 şüpheli çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere, serbest kaldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri dün 8 ay süreyle "küçük yaştaki kız çocuklarının cinsel istismarı" ve "çocuklara uyuşturucu ve uyarıcı madde içirilmesi ve teşvik edilmesi" suçlarını işledikleri ileri sürülen haklarında gözaltı kararı verilen 27 zanlıya yönelik Bodrum, Milas, Ortaca ve Dalaman'da eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 15 kişi gözaltına alınmıştı.

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