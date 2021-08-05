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Muğla'daki orman yangınının söndürülmesine mahalle sakinleri traktörlerle destek verdi

05.08.2021 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'daki orman yangınının söndürülmesine mahalle sakinleri traktörlerle destek verdi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangınının söndürülmesi çalışmalarına mahalle sakinleri traktörlerle katıldı.

Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangının söndürülmesi için ekipler havadan ve karadan müdahalede bulundu.

Yangını söndürmek için mahalle sakinleri de seferber oldu.

Ekiplere yardımcı olan mahalleliler, yangının kontrol altına alınmasının ardından traktörlerine bağladıkları ilaçlama tanklarıyla soğutma çalışması yaptı.

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