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Muğla'daki orman yangınlardan etkilenen afetzedelere yemek yardımı yapılıyor

15.08.2021 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'daki orman yangınlardan etkilenen afetzedelere yemek yardımı yapılıyor

Muğla'nın Milas ilçesinde, günlerdir süren ve yoğun çalışma sonucu söndürülen orman yangınlarından etkilenen vatandaşlara sıcak yemek hizmeti veriliyor.

Milas Meslek Eğitim Merkezi ve Türk Kızılay koordinesinde, yangından etkilenen bölgede günlük 5 bin kişiye yemek ulaştırılıyor.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, eğitim merkezinde çalışan ekipleri ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kınık, burada gazetecilere, vatandaşların yaralarını sarmak için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Ülkenin bir daha böyle bir felaketi yaşamaması temennisinde bulunan Kınık, "Ne zaman destek ve ihtiyaç olursa biz her zaman görev başındayız. Halkımıza, devletimize, milletimize hizmet için bekliyoruz." dedi.

- Yemekler, öğrenciler ve Kızılay gönüllüleriyle hazırlanıyor

Milas Milli Eğitim Müdürü Ali Vurgun ise yemeklerin Milas Mesleki Eğitim Merkezi'nin atölyesindeki 14 öğrenci, 2 personel ve çok sayıda Kızılay gönüllüsüyle hazırlandığını belirtti.

Yangından etkilenen halka ve bölgede çalışan kamu personeline günlük 5 bin kişilik yemek hazırlandığını dile getiren Vurgun, "Yemeklerimizi hijyenik koşullarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecine uygun şekilde hazırlayıp gönderiyoruz. Yemekler burada gece hazırlanıyor. Pişmiş halde sıcak sıcak paketlenerek afet bölgesine ulaştırılıyor. Kızılay gönüllüleri tarafından dağıtılıyor." diye konuştu.

Afetzedelere yemek ulaştıran Kızılay gönüllüsü Ahmet Raşit Şimşek de yangının büyümesiyle afetzedelere yardım etmek için Ankara'dan Milas'a geldiğini söyledi.

Kızılay gönüllüsü olduktan sonra hayata bakışının çok değiştiğini kaydeden Şimşek, "Afet bölgesinde insanlara yardım etmek tarifsiz bir duygu. Burada bulunmaktan, insanımızın acılarına ortak olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Gönül ister daha güzel olaylarda birlikte olalım ancak bu afeti de bu şekilde birlik beraberlik içinde atlatacağız." şeklinde konuştu.

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