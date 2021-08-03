Muğla'daki orman yangınlarına müdahaleye Azerbaycan da hava ve kara desteğiyle katkı sağlıyor

DURMUŞ GENÇ - Muğla'da devam eden orman yangınlarının söndürülmesi için Azerbaycan'dan gelen hava ve kara ekibi de fedakarca çalışıyor.

Ekipler, yangın koordinasyon merkezinden kendilerine bildirilen koordinatları alarak alevlere kısa sürede ulaşmak için özveriyle görev yapıyor.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 100 kişiden oluşan itfaiyeci grubu, Marmaris'te mücadelelilerine gün boyu devam ederken Hava Kuvvetlerine bağlı helikopter ekibi de havadan destek veriyor.

Helikopter ekibinin yer mühendisi Rauf Memmedov, AA muhabirine, Türkiye'de başlayan orman yangınlarına müdahalede bulunmak için Azerbaycan'dan helikopterle 6 saatte 11 kişilik ekiple Muğla'ya geldiklerini söyledi.

Yangınlar tamamen kontrol altına alınıncaya kadar bölgeden ayrılmayacaklarını vurgulayan Memmedov, Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 100 kişilik ekibin yanı sıra bugün 60 arazöz, yarın da bir uçağın destek için geleceğini dile getirdi.

- "Her zaman Türk halkının yanındayız"

Azerbaycan halkının Türk halkıyla, bütün kötülüklerin üstesinden geleceğini belirten Memmedov, "Ulu Önderimizin dediği gibi biz bir millet iki devletiz. Azerbaycan halkı bu yangınlar için çok üzüldü. Her zaman Türk halkının yanındayız. Yangınlar söndürülünceye kadar yetkililer bizi nereye gönderirse oraya gideceğiz. Buradan Türk halkına sesleniyorum; birliğinizi, beraberliğinizi bozmayın. Bunların hepsi geçecektir. Her şey yeniden güzel olacak." ifadelerini kullandı.

Helikopter Baş Pilotu Emil Kerimov ise yangınlardan büyük üzüntü duyduklarını anlattı.

Bölgede arazinin çok sarp olduğuna işaret eden Kerimov, "Uçuşlar çok çetin ve sert geçiyor. Ama biz buna bakmayarak tüm gücümüzle uçuyoruz ve çaba gösteriyoruz. İnşallah kısa zaman sonra güzel bir netice olacak. Her gün sabah 6'dan akşam 6'ya kadar uçuyoruz. Gerekirse burada can vereceğiz ama bu yangınlara son vereceğiz. Bu bizim borcumuz. İki devlet bir millet. Türk halkı rahat olsun." diye konuştu.

Pilot Emil Qlıcov ise yangınlarla mücadele için geldiklerini, gün içerisinde büyük mücadele sergilediklerini aktardı.

Alevlere günde yaklaşık 50 ton su attıklarını kaydeden Qlıcov, "İki gün önce kardeş ülke Türkiye'ye ormanları söndürmek için geldik. İnşallah kısa zamanda söndüreceğiz. Ormanlar tamamen sönene kadar kardeşimizin yanındayız ve her zaman da yanında olacağız." dedi.

