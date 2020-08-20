"Muğla'daki sahil ve koyların işletme hakları ihalesiz verilmemiştir" açıklaması

MUÇEV'in, bugüne kadar yaptığı faaliyetlerle kıyı ve sahillerdeki işgallere son verdiği, çevre ve deniz temizliğini gerçekleştirdiği, plajları vatandaşların ücretsiz olarak kullanmasını sağladığı aktarılan açıklamada, "Sahil ve plajlardaki bütün kiralama işlemleri kanun ve mevzuata uygun şekilde izinler alınarak yapılmaktadır. İhale süreçleri şeffaf şekilde yürütülmektedir. İddiaya konu olan sahil ve koyların işletme haklarının ihalesiz olarak MUÇEV'e verildiği iddiası gerçek dışıdır, asılsızdır." ifadelerine yer verildi.

MUÇEV'in ise TUÇEV'in alt kuruluşu olduğu, yüzde 50 hissesinin TUÇEV'e, yüze 50 hissesinin Muğla Valiliğine ait olduğu belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye Çevre Vakfının (TUÇEV) 2001 yılında Bakanlık bünyesinde kurulduğu, çevre değerlerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalara katkı sağlayan örnek bir sivil toplum kuruluşu olduğu bilgisi verildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, sahil ve koyların işletme haklarının ihalesiz olarak Muğla Çevre Koruma Vakfına ( MUÇEV ) verildiği iddiasının gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Büyük bölümü şahıslar tarafından işgal edilerek işletilen ve ecrimisil alınan kıyı alanlarının MUÇEV'e ihalesiz verilmediği, aksine gerekli izinlerin alınarak ihale yöntemi ile kiralama işlemlerinin yapıldığı vurgulandı.

Bunlara ilişkin ihale bedellerinin, SPK lisanslı Gayrimenkul Değerleme Şirketlerince yapılan değerleme raporlarının göz önüne alınarak belirlendiği aktarılan açıklamada, bazı belediyelerden plaj işletmelerinin alınarak MUÇEV'e devredildiği iddiasının da tamamıyla kurumu yıpratma amacı taşıyan asılsız iddialar olduğu, hiçbir belediyenin sözleşmesinin feshedilmesinin söz konusu olmadığı kaydedildi.

İddialara konu olan ve MUÇEV'e ihale ile verilen bazı sahil ve plajlarda önceden işletmeci olarak bulunan belediyelerin, başta temizlik olmak üzere vatandaşların sağlığını, can ve mal güvenliğini koruyacak tedbirleri almadıkları, gerekli bakım ve tadilatları yapmadıklarının denetim ve incelemeler sonucu tespit edildiği, fotoğraf ve görüntülerle kayıt altına alındığı belirtildi.

- "Sahil ve plajlar, halk plajı olarak kullanılmakta, giriş ücreti alınmamaktadır"