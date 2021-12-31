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Muğla'daki sahte para operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

31.12.2021 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'daki sahte para operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Muğla'da piyasaya sahte para sürdükleri iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Suçlar Büro Amirliği ekiplerince sahte para operasyonunda gözaltına alınan M.Ö, U.M.K. ve U.H, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Muğla'da dün gerçekleştirilen operasyonda ekipler, 585 sahte 200 lira, 470 sahte 100 lira, 213 sahte 50 lira ele geçirmişti.

Operasyonda M.Ö, U.M.K. ve U.H. gözaltına alınmıştı.

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Muğla Nöbetçi Eczaneler31 Aralık Cuma

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