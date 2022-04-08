Muğla'daki Sıralıbük Koyu'nda kaçak yapıların yıkımı yapılıyor

Muğla'nın Dalaman ilçesi Sıralıbük Koyu'nda kaçak yapıların yıkımı yapılıyor.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri Sıralıbük Koyu'nda idari yargı süreçleri tamamlanan imara aykırı yapıların yıkım işlemlerine başladı.
Bölgede yürütülen çalışmalarda kaçak olduğu belirlenen taş duvarlar, seyir terası, tuvalet, fırın ve ahşap evin yıkımı gerçekleştirildi.
Koydaki yıkım çalışmalarının yarın tamamlanması bekleniyor.
Öte yandan, Doğal Sit Alanları ve Özel Çevre Koruma Bölgeleri ile Tabiat Varlıkları üzerinde telafisi mümkün olmayan tahribatların önlenmesi amacıyla çalışma yürütüldüğü, bu kapsamda, Martı, Kurşunlu, Akbük, Batık Hamam, Benlik, Boynuzbükü, Yavunsu, Ayten, Yassıcılar, Taşyaka, Şeytan Adası ve Tersane Adası Kız Limanı'ndaki kaçak yapıların yıkılacağı öğrenildi.
Ekipler belirtilen koylarda tespit edilen 300 kaçak yapının yıkım işlemini gerçekleştirecek.
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