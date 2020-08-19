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Muğla'daki tekne ve yatlarda Kovid-19 denetimi yapıldı

MUĞLA HABERLERİ  | 19.08.2020 16:14 | Son Güncelleme

Bodrum, Marmaris, Fethiye, Göcek ve Akyaka sahillerinde yatlar, günübirlik tur ve dalış tekneleri denetlendi, tatilciler uyarıldı

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Türkiye genelinde yürütülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi kapsamında, Muğla açıklarındaki 237 tur teknesi, dalış teknesi ve ticari yatı kontrol etti.

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 tedbirleri denetimleri genelgesiyle "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla başlatılan uygulama kapsamında, Marmaris Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Göcek ve Akyaka sahillerinde bekleyen yatlar, günübirlik tur ve dalış teknelerinde denetim yaptı.

Tatilcileri uyaran ekiplerce, kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra kapasite ve misafir sayılarının kontrolü yapıldı.

Sahil Güvenlik birimleri uyarı anonsları yaptı, maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları hatırlatıldı. Günübirlik gezi teknelerinde de kapasite kontrolü yapıldı.

Marmaris Güney Ege Grup Komutanlığı sınırları içerisinde, 237 tur ve dalış teknesi ile ticari yatın kontrol edildiği, 6 bin 500 kişinin Kovid-19 tedbirlerine ilişkin uyarılıp, bilgilendirildiği bildirildi.

Muğla'da deniz turizminin başlamasının ardından ilgili alanlarda başlatılan Kovid-19 tedbirlerinin bundan sonra da artarak süreceği kaydedildi.

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