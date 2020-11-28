Muğla'daki trafik kazasında ölen genç kızın cenazesi toprağa verildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ölen lise öğrencisi İlkim İzci'nin cenazesi toprağa verildi.

İlkim İzci için Bitez Mahallesi'ndeki Gülsevim Rüşdü Kaynak Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

15 yaşındaki öğrencinin cenazesi, Bitez Mezarlığı'nda gözyaşları arasında, dualar eşliğinde defnedildi.

Baba Torkan İzci ve anne Gamze Esen'i yakınları ve arkadaşları teselli etti.

- Kaza anının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Bodrum ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı trafik kazasının, çevredeki iş yerlerine ait farklı güvenlik kameralarınca kaydedildiği ortaya çıktı.

Daha önce, kazaya karışan otomobilin gidiş istikametini gösteren güvenlik kamerası kayıtlarına ulaşılırken, diğer bir kayıtta ise aracın geliş yönünü gösteren güvenlik kamerası, kaza anında yaşananları kaydetti.

Kazanın meydana geldiği yerde otomobilin çarpması sonucu kırılan trafik lambaları ve direğinin yerine, Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yenisi dikildi. Görevlilerin, direğin refüjde kalan parçalarını güçlükle söktüğü gözlendi.

- Olay

O.U'nun (16) kullandığı 20 ACE 127 plakalı otomobilin, dün Gündoğan-Yalıkavak kara yolunda refüje çarpıp karşı şeride geçtiği kazada, sürücü O.U. ile otomobilde bulunan İlkim İzci (15) ve Burçak Ç. (15) yaralanmıştı.

Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan İlkim İzci, yaşamını yitirmişti.

