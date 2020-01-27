YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla’dan Elazığ’a 9 Tır yardım

Muğla’dan Elazığ’a 9 Tır yardım

MUĞLA HABERLERİ  | 27.01.2020 22:36 | Son Güncelleme

Elazığ’da yaşanan 6,8 şiddetindeki depremin ardından Türkiye genelinde başlatılan yardım kampanyasına Muğlalılar duyarsız kalmadı.

Elazığ’da yaşanan 6,8 şiddetindeki depremin ardından Türkiye genelinde başlatılan yardım kampanyasına Muğlalılar duyarsız kalmadı. Muğla’nın ilçelerinden toplanan 9 tır yardım Elazığ’daki vatandaşlara ulaştırılmak üzere yola çıktı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Menteşe ilçesindeki sosyo-kültür alanında bir araya gelen ilçelerden gelen yardım tırları Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş’ün katılımı ile Elazığ’a uğurlandı. Bot, giyim eşyası, çocuk bezi ve kuru gıdadan oluşan yardım tırları Muğla Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından Elazığ’da ilgili kurumlara setlim edilecek.
9 tır yardım malzemesi gönderildi
Elazığ’da depremin hemen ardından ilgili kurullar ile görüştüklerini belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, “Hepimizin ciğerini dağlayan deprem ve depremde kaybettiğimiz canlarımıza ve depremzedelerimize Muğla’nın duyarlılığını gösteren ve ‘ben ne yapabilirim’ sorusuna cevapla topladıkları yardım malzemelerini hep birlikte Elazığ’a gönderiyoruz. Depremin ilk gününden itibaren AFAD ile yaptığımız görüşmelerle herhangi bir araç ve gereç ihtiyaçlarının olup olmadığını bize bildirdiler. Biz teyakkuz halinde o araçlarımızı tuttuk. Herhangi bir talep gelmedi. Yeteri kadar araç ve gerecimizi var dediler. İlçelerimizde ve Muğla’nın genelinde vatandaşlarımız ‘Biz yardımda bulunmak istiyoruz. Nasıl yapabiliriz’ dediler. Belediye başkanlarımız ‘Bize yardım geliyor. Bu yardım, bunları ne yapacağız’ diye sordular. Kendilerine gerekli bilgileri verdikten sonra toplanan yardımları bize göndermek suretiyle toplu olarak Elazığ’a gönderme kararı aldık. Bugün 9 tır yardımı Elazığ’a gönderiyoruz. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin elemanları zabıtalar ile birlikte daha önceki depremlerde tecrübeli olan bu arkadaşlar orada uygun ve olması gereken yerlere yardım malzemesi olarak teslim edecekler. Yardım malzemesi olarak bot, battaniye, kaban, çocuk bezi gibi acil ihtiyacı olan malzemeleri göndereceğiz. Gıda maddesi de var. Onları da vatandaşların verdiği malzeme olduğu için kabul ettik” dedi.
“Kurtarma ekiplerine teşekkür ediyorum”
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, depremzedelerin kurtarılması ile ilgili kurtarma ekiplerine de teşekkür etti. Gürün, “Kurtarma ekiplerine özellikle teşekkür etmek istiyorum. Onları kutluyorum, emeklerine sağlık diyorum çünkü hiç uyumadan ve devamlı olarak çalışarak çok can kurtardılar ve çok önemli bir görevi yerine getirdiler. Onlara tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Biz deprem kuşağındayız. Üç ana kuşakta her an deprem olma ihtimali var. Bu fayların birisi de Batı Anadolu kuşağı olan bizim de içinde bulunduğumuz kuşak. Biz de her türlü depreme karşı hazırlıklı olmalıyız ve biz de olası bir depreme karşı daha nazırlıklı hale geleceğiz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
Tüp patladı, ev savaş alanına döndüTüp patladı, ev savaş alanına döndü
Büyükşehir ve Fethiye Belediyesinden Üreticiye ‘Üzüm bağı’ desteğiBüyükşehir ve Fethiye Belediyesinden Üreticiye ‘Üzüm bağı’ desteği
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Film izler gibi intihar girişimini seyrettiler

Film izler gibi intihar girişimini seyrettiler

Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Prof. Dr. Duygu Perçin Renders: "Kütahya için Korona virüs enfeksiyonu tehdidi bulunmuyor"

Prof. Dr. Duygu Perçin Renders: "Kütahya için Korona virüs enfeksiyonu tehdidi bulunmuyor"

Çavdarhisarspor şampiyonluk kupasını aldı

Çavdarhisarspor şampiyonluk kupasını aldı

Beş yıldızlı tesis için gözler ihalede

Beş yıldızlı tesis için gözler ihalede

AK Parti İl Gençlik Kolları Danışma Meclis Toplantısı Aslanapa’da yapıldı

AK Parti İl Gençlik Kolları Danışma Meclis Toplantısı Aslanapa’da yapıldı

Muğla Namaz Vakitleri 28 Ocak Salı

İmsak
06:43
Sabah
08:06
Öğle
13:24
İkindi
16:09
Akşam
18:32
Yatsı
19:50

Muğla Nöbetçi Eczaneler28 Ocak Salı

Başak Eczanesi
Merkez
Yamasan Eczanesi
Merkez
Turunç Eczanesi
Bodrum
Cihangir Eczanesi
Bodrum
Farilya Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Sağlık Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

Deniz suyu 30 metre çekildi

Deniz suyu 30 metre çekildi

Mantar toplamaya gitmişti, ölü bulundu

Mantar toplamaya gitmişti, ölü bulundu

Uçuruma Yuvarlanan Kamyondan Sağ Çıktı

Uçuruma Yuvarlanan Kamyondan Sağ Çıktı

İntihar Eden "kara Melek" Lakaplı Aysun Gürer Toprağa Verildi

İntihar Eden "kara Melek" Lakaplı Aysun Gürer Toprağa Verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.