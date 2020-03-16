Muğla'dan İdlib'e 4 tır yardım malzemesi gönderildi

Muğla'nın Seydikemer ve Fethiye ilçesinden Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine 4 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

İlçe müftülüklerinin organize ettiği "Yolun iyilik olsun" kampanyası kapsamında toplanan yardımların yer aldığı tırlar, Seydikemer'de kent meydanına getirildi.

Burada konuşan Muğla Müftüsü İbrahim Öcüt, yardım kampanyasına destek verenlere teşekkür etti. Öcüt, "Seydikemer'den 3, Fethiye'den 1 tır yardım malzemesi toplandı. İnşallah Suriyeli kardeşlerimiz de bir an önce huzura erer. Hepimizin hayrını, bereketini, iyiliğini daha fazla artırmasını cenabı Allah'tan temenni ediyoruz." diye konuştu.

Tırlar, düzenlenen törenle dualar eşliğinde İdlib'e uğurlandı.

