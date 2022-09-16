Muğla'dan Pakistan'daki selzedeler için 2 tır yardım

Muğla Valiliği koordinasyonunda 2 yardım tırı, Pakistan'da sel bölgesindekilere ulaştırılmak üzere uğurlandı.

Pakistan'da meydana gelen sel felaketinde mağdur olanlar için valiliğin düzenlediği yardım kampanyasına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, hayırsever iş insanları destek verdi.

İl Genelinde toplanan 2 bin 420 gıda kolisi ve 825 hijyen paketinin bulunduğu iki tır yardım malzemesi Muğla Menteşe’de bulunan AFAD Bağış Markezinden Vali Yardımcısı Suphi Olcay, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, İl Afet ve Acil Durum Müdürü İsmail Özkan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Osman Toprakçı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Özden İşler tarafından uğurlandı.

Pakistan’a yardımların devam edeceği öğrenildi.

