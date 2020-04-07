Muğlalı gönüllü gençler, sağlıkçılar için yüz koruma maskesi üretiyor

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Gençlik Merkezi gönüllüleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede görev yapan sağlık çalışanlarına destek için yüz koruma maskesi üretiyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarına destek olmanın önem taşıdığını söyledi.

Gönüllü gençlerin bu süreçte büyük çaba gösterdiğini vurgulayan İlman, "Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi ile Kötekli ve Milas gençlik merkezlerinde gönüllü gençler tarafından ilk etapta üretilen bin maskeyi sağlık personeline dağıtılmak üzere teslim ettik." dedi.

İlman, gelecek süreçte 10 bin koruyucu maske daha üretmeyi hedeflediklerini belirtti.

İl Sağlık Müdürü İskender Gencer ise gönüllü gençlere destekleri için teşekkür etti.

