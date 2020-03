Muğlalılar tarihin yeniden yazıldığı Çanakkale’de

Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden süreçte Çanakkale’yi geçilmez yapan, Conk Bayırı, Anafartalar ve Arıburnu’nda destan yazan Türk Milleti’nin her şehirden evladının yattığı Çanakkale Şehitler Anıtı’na bu yıl da Muğlalıları gönderiyor. 13 ilçeden 289 kişinin katılacağı Çanakkale Şehitleri’ni anma etkinliği için kafile 10 Mart Salı günü Çanakkale’ye hareket etti. 2016 yılından beri düzenlenen Çanakkale Şehitleri Anma etkinliğine bugüne kadar 1205 kişi katıldı.

2016 yılından itibaren Çanakkale Şehitler Anıtı, Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir ve Kıbrıs ziyaretlerini organize eden Muğla Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar 2081 vatandaşın bu yerleri ziyaret etmesini sağladı.

Başkan Gürün; “Geçmişini, tarihini bilen, Çanakkale’de Atatürk’ün askeri dehasına şahit olan, Türk Milleti’nin cesaretini hisseden analarımızın yetiştireceği evlatlar ülkemizin geleceğinin tarihini yazacak”

Dünya tarihini değiştiren Çanakkale zaferi kahramanlarını ebedi istirahatgahlarında ziyaret ederek Muğla’nın sevgisini, dualarını şehitlere gönderdiklerini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Çanakkale’de Atatürk’ün askeri dehasını ve Türk Milleti’nin cesaretini hisseden nesillerin tarihini bilerek geleceği şekillendireceğini belirtti.

Başkan Gürün; “Bazı topraklar vardır oralarda bir ülkenin tarihi yatmaktadır. Dünya tarihini değiştiren Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı topraklar buna en güzel örnektir. Ülkenin her şehrinden vatanı savunmak için Çanakkale’ye gelen vatan evlatları omuz omuza bu topraklarda savaşmış, yan yana şehit olmuş ve bu topraklara gömülmüştür. Her birinin ayrı arı hikayesi olan kahramanlarımız şimdi orada isim isim, şehir şehir yan yana yatmaktadır. Bizlere böyle güzel bir vatan bırakmak için şehit olan kahramanlarımızı bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum. Çanakkale Zaferi’nin 105.yılında Muğla’dan 289 hemşehrimiz Çanakkale şehitlerimizi ebedi istirahatgahlarında ziyaret etmek için yola çıktılar. Özellikle emekleri, yetiştirdikleri evlatları ile dünyayı daha yaşanır yer yapan kadınlarımızı Çanakkale’ye tarihin yazıldığı topraklara gönderiyoruz. Geçmişini, tarihini bilen, Çanakkale’de Atatürk’ün askeri dehasına şahit olan, Türk Milleti’nin cesaretini hisseden analarımızın yetiştireceği evlatlar ülkemizin geleceğinin tarihini yazacak” dedi.