YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'nın gözde turizm merkezlerinde kısıtlama sessizliği

Muğla'nın gözde turizm merkezlerinde kısıtlama sessizliği

MUĞLA HABERLERİ  | 03.01.2021 13:48 | Son Güncelleme

Muğla'nın gözde turizm merkezlerinde kısıtlama sessizliği

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Muğla'nın ünlü turistik ilçeleri sessizliğe büründü.

Muğla kent merkezinin yanı sıra Bodrum, Marmaris, Datça, Dalaman, Ortaca ve Fethiye'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu. Normal zamanlarda yoğunluk yaşanan sahiller ve yürüyüş yolları boş kaldı.

Hafta sonları yoğunluk yaşanan "Sakin Kent" unvanına sahip Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi de en sessiz günlerinden birini yaşadı. Gökova Körfezi'nin eşsiz manzarasına sahip Akyaka sahili, kısıtlama dolayısıyla farklı bir görüntü ve güzelliğe büründü. Mahallenin girişinde ve sahil kısmında jandarma ekipleri denetim yaptı.

Marmaris'te şehrin en işlek yerleri Atatürk Meydanı ve Atatürk Caddesi dahil olmak üzere 19 Mayıs Gençlik Meydanı ile Uzunyalı ve İçmeler sahilleri boş kaldı. Sessizliğe bürünen ilçede, polis ekipleri sık sık denetimler yaptı.

Muğla'nın diğer gözde turizm merkezleri Bodrum ve Fethiye'de de sahiller ve sokaklar sessizlik hakim oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Su kaynaklarında siyanotoksin tehlikesi: Yetkililer önlem almalıSu kaynaklarında siyanotoksin tehlikesi: Yetkililer önlem almalı
Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylarKan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar

Muğla Namaz Vakitleri 3 Ocak Pazar

İmsak
06:48
Sabah
08:14
Öğle
13:16
İkindi
15:47
Akşam
18:08
Yatsı
19:29

Muğla Nöbetçi Eczaneler 3 Ocak Pazar

Mustafa Tezcan Eczanesi
Merkez
Şener Eczanesi
Merkez
Gonca Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Khalkedon Eczanesi
Bodrum
Natura Eczanesi
Bodrum
Orfoz Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.