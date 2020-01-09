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  4. Muğla’nın ilk kadın Orman İşletme Müdürü

Muğla’nın ilk kadın Orman İşletme Müdürü

MUĞLA HABERLERİ  | 09.01.2020 16:50 | Son Güncelleme

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde Muğla Orman İşletme Müdür Yardımcılığı görevini yürütürken Köyceğiz Orman İşletme Müdürü olarak atanan Beril Öztürk yeni görevine başladı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde Muğla Orman İşletme Müdür Yardımcılığı görevini yürütürken Köyceğiz Orman İşletme Müdürü olarak atanan Beril Öztürk yeni görevine başladı. 9 Ocak Perşembe günü görevine başlayan Beril Öztürk’e hayırlı olsun dileğinde bulunan Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Öztürk’e yeni görevinde başarılar diledi. Bölge Müdür Yardımcıları Ahmet Dursun ve Osman Öner ile Personel Şube Müdürü Vedat Dayan’da İşletme Müdürü Beril Öztürk’e yeni görevinde başarılar diledi.
Beril Öztürk 1974 Denizli doğumlu. Orman Yüksek Mühendisi Beril Öztürk 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1998 yılında aynı üniversitede yüksek lisansını tamamladı ve 2000 yılına kadar Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. Üniversitedeki akademik görevinden ayrılarak OGM’ye geçen Beril Öztürk, 2000 yılında Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğünde depo şefi olarak mesleğe giriş yaptı. 2005 yılında Yılanlı orman İşletme Müdürlüğü Namnam Orman İşletme Şefliği görevine atandı. 8 yıl bu görevi yürüten Beril Öztürk 2013 yılı Nisan ayında Yaraş Orman İşletme Şefliği görevine atandı. 2015 yılına kadar Yaraş İşletme Şefliği görevini yürüten Beril Öztürk, 2015 yılı Temmuz ayında Yılanlı Orman İşletme Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Kasım 2016 tarihinden itibaren Muğla Orman İşletme Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Beril Öztürk, 9 Ocak 2020 tarihi itibariyle Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü görevine başladı.

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İkindi
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Akşam
18:13
Yatsı
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Muğla Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Perşembe

Gökçe Eczanesi
Merkez
Mavioğlu Eczanesi
Merkez
Turunç Eczanesi
Bodrum
Burcu Eczanesi
Bodrum
Can Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Sağlık Eczanesi
Bodrum
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