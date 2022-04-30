Muğla'nın ilk yangın söndürme helikopteri Marmaris'te konuşlandı

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, orman yangınlarıyla mücadelede görev yapacak ilk yangın söndürme helikopterinin Marmaris'te konuşlandırıldığını bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Hisarönü Mahallesi Değirmenyanı mevkisinde konuşlanan yangın söndürme helikopterinde 2 pilot, 1 gözlemci pilot, 1 teknisyen ve Orman Genel Müdürlüğü adına 1 personel olmak üzere 5 kişilik mürettebat görev yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, havaların ısınmasıyla bölgede orman yangını riskinin arttığına dikkati çekti.

Muğla’nın orman varlığı ve yangın riski bakımından ilk sıralarda yer aldığına değinen Yaprak, şunları kaydetti:

"Orman Genel Müdürlüğümüzce yapılan anlaşma kapsamında orman yangınlarıyla mücadelede hava gücümüzü oluşturan helikopterlerden ilki bölgemize geldi. Marmaris Değirmenyanı depoda konuşlanacak yangın söndürme helikopterinin gerekli test uçuşları ve kabulü yapıldıktan sonra 1 Mayıs itibarıyla resmen göreve başlamış olacak. Belirlenen takvim çerçevesinde önümüzdeki günlerde 4 helikopter daha bölgemize gelerek Fethiye, Yatağan, Milas ve Nazilli'de konuşlu olarak göreve başlayacak."

