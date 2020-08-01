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Muğla'nın turizm merkezlerinde sahiller ve trafikte yoğunluk yaşanıyor

MUĞLA HABERLERİ  | 01.08.2020 15:07 | Son Güncelleme

Muğla'nın turizm merkezlerinde sahiller ve trafikte yoğunluk yaşanıyor

Muğla'da, Kurban Bayramı'nın ikinci günü vatandaşlar plajlarda yoğunluğa neden oldu.

Sıcak havanın etkili olduğu Muğla'nın Fethiye ilçesinde tatilciler, Belcekız ve Kumburnu plajlarını tercih etti.

Bazı tatilciler denize girip güneşlendi, bazıları da su sporları yaptı.

Adrenalin tutkunları ise Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçuş yaparak, eşsiz Ölüdeniz manzarasını izleme fırsatı buldu.

İlçeden dünyaca ünlü Ölüdeniz Mahallesi’ne giden yolda ise yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Jandarma ekipleri, trafik yoğunluğundan dolayı bölgedeki tedbirlerini artırdı.

Bazı vatandaşların, plaja yürüyerek ulaştığı görüldü.

Bodrum ilçesinde de tatilciler, sahillerde yoğunluğa neden oldu. Bazı turistler sahildeki restoran ve kafelerde zaman geçirmeyi tercih ederken, bazıları da denize girip, güneşlendi. Tatilciler, Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, Bitez, Ortakent ve Yalıkavak sahilinde denize girmenin keyfini çıkardı.

Marmaris ilçesinde ise İçmeler, Uzunyalı sahilleriyle, Marmaris Belediyesi Halk Plajı'na gelen tatilciler güneşlendi, denizde serinlemeye çalıştı.

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İkindi
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Akşam
20:21
Yatsı
21:50

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Çağlar Eczanesi
Merkez
Mine Eczanesi
Merkez
Atalay Eczanesi
Bodrum
Begonvil Eczanesi
Bodrum
Burcu Eczanesi
Bodrum
Filika Eczanesi
Bodrum
Gonca Eczanesi
Bodrum
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