Muğla’nın yeni yıl teması ‘Umutlu Yıllar’

Muğla Büyükşehir Belediyesi her yıl olduğu gibi 2021 yılı öncesi ilçelerin kent meydanlarını yılbaşı temalı süslemeleriyle donattı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıllarda ‘Mutlu Yıllar’ yazısı bu yıl pandemi nedeniyle ‘Umutlu Yıllar’ olarak değiştirildi.

İlçe meydanlarına 2021, kardan adam, kalpli yürüyüş yolu, ay yıldız, uçan balon, yıldız gibi ışıklı süslemelere yer veren Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu yılın temasını ise ‘Umutlu Yıllar’ olarak belirledi.

Geçen yıllarda süslemelerin içerisine led ışıklardan ‘Mutlu Yıllar’ yazan Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu yıl pandemi nedeniyle ‘Umutlu Yıllar’ yazdı.

