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Muğla'nın yüksek kesimlerindeki kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor

18.01.2021 14:18 | Son Güncelleme:
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Muğla'nın yüksek kesimlerindeki kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor

Muğla'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Seydikemer ilçesinin Söğütlüdere mevkisinde etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Bu bölgede çok sayıda aracın yolda kaldığı bilgisine ulaşan Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri de ulaşımın aksamaması için çalışma yürütüyor.

Söğütlüdere Mahallesi Muhtarı Sadi Işık, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kısa sürede kardan kapanan yolları açtığını söyledi.

Kar yağışının devam ettiğini bildiren Işık, ekiplerin, kar küreme aracı ile canla başla yolları açmak için çalıştığını belirtti.

Paşalı Mahallesi Muhtarı Salih Özkan ise Muğla-Burdur sınırında kardan mahsur kalan vatandaşların ihbarıyla durumdan haberdar olduğunu ve büyükşehir ekiplerine haber verdiğini ifade etti.

Vatandaşlara yardımcı olmak ve kapanan yolları açmak için ekiplerin çalıştığını kaydeden Özkan, çalışmalara katılan ekiplere teşekkür etti.

Ulaşımın aksamaması için bölgedeki yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yürütülüyor.

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