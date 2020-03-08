YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğlaspor maçında şeref tribünü ’Topuklu Efelerin’

Muğlaspor maçında şeref tribünü ’Topuklu Efelerin’

MUĞLA HABERLERİ  | 08.03.2020 16:35 | Son Güncelleme

Muğla, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Muğla, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Türkiye’de ilk kez bir futbol maçında kadınlar gününe
özel şeref tirübünü kadınlara ayrıldı. Yan hakem, dördüncü hakem ve gözlemcilerle tüm görevlilerin kadın olarak belirlendiği maçta Muğlaspor evinde Nevşehir Spor Gençlik Spor’u golcüsü Murat Can Bölükbaşı’nın attığı iki gol ile 2-0 mağlup etti.
Muğlaspor Kulüp Başkanı Erol Kapiz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde oynanacak Nevşehir Spor Gençlik maçında şeref tribününü kadınlar için ayırdıklarını açıklamıştı. TFF tarafından da destek gören etkinlikte iki kadın hakem, kadın gözlemciler ve kadın emniyet mensupları görev yaptı. Şeref tribününün Ege’nin Topuklu Efeleri’ne ayrıldığı spor müsabakasında renkli görüntüler oluştu.
Muğlaspor: Gökhan Yenigün, Mustafa Acar, Mehmet Akif Şerifoğlu (Dk 90 Mehmet Yeniler), Burak Yılmaz, Ramazan Özkabak (Dk 83 Adem Aydın), Güray Fırat, Rıdvan Çelik (Dk 90 Rıza Altıntaş), Murat Can Bölükbaşı, Batuhan Süer, Muhammed Emel, Sami Can Özkan
Nevşehir Belediye Spor: Onur Behiç Özalgan, İlker Günaslan, Ziya Şakar, Youssef Yeilmen, Emre Gemici, Muhammed Emin Balcılar, Onur Ural, Ethem Ercan Pülgir, Berke Bıyık (Dk 57 Tugay Yıldırım), Yasin Dülger (Dk 75 Sinan Uzun), Okan Duran
Sarı Kartlar: Youssef Yeşilmen, Muhammed Emin Balcılar, Ethem Ercan Pülgir (Nevşehir Belediye Spor) Muhammed Emel (Muğlaspor)
Goller: Dk 84 Murat Can Bölükbaşı (Muğlaspor); Dk 12 Ethem Ercan Pülgir KK (Nevşehir Belediye Spor)
Maçtan Dakikalar:
Dk.12 (Gol): Muğlaspor aradığı golü buldu. Nevşehir Belediye Spor ceza sahası içinde oluşan karambolde Murat Can’ın vuruşunda top Ethem’e çarparak ağlarla buluştu: (1-0)
Dk 30: Muğlaspor bu dakikada gole çok yaklaştı. Sol kanattan Sami Can’ın açtığı ortada topla buluşan Mehmet Akif’in şutu dışarı gitti.
Dk 35: Nevşehir Belediye Spor’da Yasin’in ceza alanı dışından sert şutu az farkla dışarı çıktı.
Dk 61: Muğlaspor ceza alanı içinde Youssef’in yerden pasını Ziya değerlendiremedi.
Dk 67: Nevşehir Belediye Spor beraberlik fırsatını kaçırdı. Yüzde yüz pozisyonda Onur’un şutunu kaleci Gökhan son anda çıkardı.
Dk 84: Muğlaspor farkı ikiye çıkardı. Muğlaspor’un golcüsü Murat Can Bölükbaşı ceza alanı içinde buluştuğu topu gole çevirdi. Muğlaspor bu golle 2-0 öne geçti. Maç bu skorla sona erdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Taksim'de yarım günde topladığı para pes dedirttiTaksim'de yarım günde topladığı para pes dedirtti
Deniz suyu 30 metre çekildiDeniz suyu 30 metre çekildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Stat kapıları 15.30’da açılacak

Stat kapıları 15.30’da açılacak

Prof. Dr. Okur: "Barış isteniyorsa yeni Suriye’nin toprak ve nüfus bütünlüğü için Türkiye aynı Kıbrıs’ta olduğu gibi garantör olmalıdır"

Prof. Dr. Okur: "Barış isteniyorsa yeni Suriye’nin toprak ve nüfus bütünlüğü için Türkiye aynı Kıbrıs’ta olduğu gibi garantör olmalıdır"

Yarım kalan Şehitler Anıtı, yeni proje ve yeni firma ile tamamlanacak

Yarım kalan Şehitler Anıtı, yeni proje ve yeni firma ile tamamlanacak

Tazelenme Üniversitesi büyük ilgi görüyor

Tazelenme Üniversitesi büyük ilgi görüyor

Diyarbekirspor yönetiminden Sevgili’ye ziyaret

Diyarbekirspor yönetiminden Sevgili’ye ziyaret

Kahveci esnafından kadınlara karanfilli jest

Kahveci esnafından kadınlara karanfilli jest

Muğla Namaz Vakitleri 8 Mart Pazar

İmsak
06:01
Sabah
07:21
Öğle
13:22
İkindi
16:39
Akşam
19:14
Yatsı
20:28

Muğla Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Pazar

Nizamoğlu Eczanesi
Merkez
Yamasan Eczanesi
Merkez
Başoğlu Eczanesi
Bodrum
Ege Eczanesi
Bodrum
Filika Eczanesi
Bodrum
Gündoğan Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Milas’ta hava kalitesi ’Hasas’ çıktı

Milas’ta hava kalitesi ’Hasas’ çıktı

Bodrum'a gelen lüks yata 240 bin litre yakıt ikmali yapıldı

Bodrum'a gelen lüks yata 240 bin litre yakıt ikmali yapıldı

Dalaman’da doğa yürüyüşünde ayağı kırılan kişi kurtarıldı

Dalaman’da doğa yürüyüşünde ayağı kırılan kişi kurtarıldı

Muğla'da yemek yaparken vücudu yanan kadın ambulans uçakla nakledildi

Muğla'da yemek yaparken vücudu yanan kadın ambulans uçakla nakledildi

Badem festivalinde en iri yetiştirici ve en çok kıranlar ödüllendirildi

Badem festivalinde en iri yetiştirici ve en çok kıranlar ödüllendirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.