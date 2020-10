Muğlaspor penaltılarda turladı

Muğlaspor, Ziraat Türkiye Kupası maçında sahasında karşılaştığı Denizli temsilcisi Kızılcabölükspor ile normal süresi 1-1 biten karşılaşmanın uzatma dakikalarında da gol olmayınca, penaltı atışlarında Muğlaspor bir üst tura çıkan taraf oldu.

Maçtan dakikalar

Dk. 19 - Kızılcabölükspor’un kullandığı köşe vuruşunda top kalenin önünden paralel şekilde geçerek dışarı çıktı.

Dk 27 (Gol) - Emre’nin soldan ceza sahası içine yaptığı ortada topa iyi yükselen Ömürcan kafa vuruşuyla takımı 1-0 öne geçirdi.

Dk 38 - Muğlaspor beraberlik için yüklendi. İbrahim ile Barış’ın ceza alanı dışında yaptığı paslaşma sonucu topu önünde bulan İbrahim’in şutunu kaleci Asil son anda kornere çeldi.

Dk 51 - İkinci yarıya hızlı başlayan Muğlaspor oldu. Zeki’nin orta sahadan attığı uzun pası sağ kanattan kale içine kadar süren Süleyman ceza alnı içine girerek topu Barış’a çıkardı. Barış’ın şutu defansa çarparak kornere çıktı.

Dk 83 (Gol) - Muğlaspor beraberlik golünü buldu. Yeşil beyazlılar kısa paslarla Kızılcabölük ceza alanı içine kadar girdi. Barış’ın ceza alanı içinden yerden sert şutu kalecinin kollarının arasından geçerek ağlarla buluştu.

Uzatma dakikalarında da başka gol olmayınca maçı penaltı atışları sonucu kazanan Muğlaspor bir üst tura çıktı.

Stat: Muğla Atatürk

Hakemler: Veli Karakaya xx, Fatih Söyler xx, Ercan Akdeniz xx

Muğlaspor: Barış Başkan xx (Dk 120 Nusret Can Körümdük x), Süleyman Çelik xx (Dk 79 Atakan Akbulut xx), İbrahim Can Köse xxx, Burak Yılmaz xxx, Zeki Sinanoğlu x (Dk 79 Asım Aksungur x), İlkay Gül xx, İbrahim İçuz xx(Dk 91 Mehmet Yeniler x), Polat Ertek xxx, Emre Yıldırım xx(Dk 80 Osman Kocaağa x), Barış Sungur xxx, Nizamettin Emirhan Kılıç xx (Dk 67 Ömer Faruk Canbirdi x)

Kızılcabölükspor: Asil Kaan Eryılmaz xx, Hüseyin Solaklı xxx, Kadir Kurt xx, Semih Mustafa Usta xx(Dk 105 Hayrettin Cengiz x), Can Bayırkan x(Dk 60 Atalay Gürel xx), Yunus Emre Karakaya xx, Emre Sağlık xx, Ömürcan Yıldırımlı xx(Dk 67 Kıvanç Salihoğlu xx), Alpay Eroğlu xx, Ertuğrul Yıldırım x(Dk 47 Ozan Şamiloğlu x), Berkan Afşarlı x(Dk 60 Mustafa Altun x)

Sarı Kartlar: Polat Ertek, Süleyman Çelik, İlkay Gül (Muğlaspor) Atalay Gürel, Mustafa Altun (Kızılcabölükspor)

Goller: Dk 27 Ömürcan Yıldırımlı (Kızılcabölükspor), Dk 83 Barış Sungur (Muğlaspor)