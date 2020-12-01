YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğlaspor'da 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Muğlaspor'da 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

MUĞLA HABERLERİ  | 01.12.2020 23:56 | Son Güncelleme

Muğlaspor'da 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Misli.com 3. Lig ekibi Muğlaspor'da, teknik heyet, idari personel ve futbolcudan oluşan 4 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Misli.com. 3. Lig 4. Grup'ta 12. hafta mücadelesinde perşembe günü deplasmanda oynanacak Silivrispor maçı öncesinde takıma yapılan Kovid-19 testlerinin sonuçlandığı belirtildi.

Açıklamada, test sonucunda teknik heyetten 2 kişinin, 1 futbolcu ve 1 idari personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığı, tedbirler kapsamında gerekli izole ve tedavi çalışmalarına başlandığı ifade edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Marmaris’te şoke eden görüntü!Marmaris’te şoke eden görüntü!

Muğla Namaz Vakitleri 2 Aralık Çarşamba

İmsak
06:30
Sabah
07:56
Öğle
13:01
İkindi
15:35
Akşam
17:56
Yatsı
19:17

Muğla Nöbetçi Eczaneler 2 Aralık Çarşamba

Aktar Eczanesi
Merkez
Mavioğlu Eczanesi
Merkez
Begonvil Eczanesi
Bodrum
Burcu Eczanesi
Bodrum
Limon Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Öner Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.