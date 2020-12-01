Muğlaspor'da 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Misli.com 3. Lig ekibi Muğlaspor'da, teknik heyet, idari personel ve futbolcudan oluşan 4 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Misli.com. 3. Lig 4. Grup'ta 12. hafta mücadelesinde perşembe günü deplasmanda oynanacak Silivrispor maçı öncesinde takıma yapılan Kovid-19 testlerinin sonuçlandığı belirtildi.
Açıklamada, test sonucunda teknik heyetten 2 kişinin, 1 futbolcu ve 1 idari personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığı, tedbirler kapsamında gerekli izole ve tedavi çalışmalarına başlandığı ifade edildi.